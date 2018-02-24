Порошенко отверг помощь от белорусских миротворцев из-за того, что Беларусь владеет очень схожим с Россией военным формированием.

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Президент Украины отметил, что миротворцев из Беларуси не может быть на оккупированной Россией территории, информирует svodka.net.

Об этом сообщил прежний руководитель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич.

На вопрос о миротворцах на Донбассе Шушкевич заявил: «Здесь категорически — Порошенко сказал, что не может быть миротворцев из той страны, которая является союзником агрессора».

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«Беларусь через ОДКБ и через соглашение о так называемом Союзном государстве действительно имеет единое военное формирование с Россией, потому миротворцев из Беларуси не может быть. Страна-агрессор не может направлять миротворцев в Украину», — добавил Шушкевич, передают новости Украины.

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