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|Новости Украины: Порошенко не поддержал идею о белорусских миротворцах на Донбассе
|24.02.2018 17:10
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Порошенко отверг помощь от белорусских миротворцев из-за того, что Беларусь владеет очень схожим с Россией военным формированием.
svodka.net/
Президент Украины отметил, что миротворцев из Беларуси не может быть на оккупированной Россией территории, информирует svodka.net.
Об этом сообщил прежний руководитель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич.
На вопрос о миротворцах на Донбассе Шушкевич заявил: «Здесь категорически — Порошенко сказал, что не может быть миротворцев из той страны, которая является союзником агрессора».
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«Беларусь через ОДКБ и через соглашение о так называемом Союзном государстве действительно имеет единое военное формирование с Россией, потому миротворцев из Беларуси не может быть. Страна-агрессор не может направлять миротворцев в Украину», — добавил Шушкевич, передают новости Украины.