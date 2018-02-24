Мне кажется, что Украина, несмотря на креативность и находчивость людей, пока не готова ни к предпринимательству, ни к деньгам. По крайней мере, честно заработанным деньгам, трудом, потом и умом.

Об этом в своем блоге пишет журналистка Юлия Савостина: , информирует svodka.net.

«Ну, например, завел ты себе бизнес. Даже социально значимый. И вдруг, по какому-то несчастью, тебе понадобилось помощь государства. Приходишь ты на приём к чиновнику, рассказываешь о сути проблемы, а он тебе с таким выражением лица, будто перед ним разделанная, но непрожаоенная лягушка, говорит: «не прибедняйтесь, вы же на этом за-ра-ба-ты-ва-ете»!!! Гаденько так произносит «зарабатываете». Деньги! Гадость. И ты негодяй. Мол, раз разрабатываете, или делитесь, или не прибедняйтесь и ничего от нас не просите.

Ты, конечно, собрав волю в кулак, вспоминаешь все, что изучала об экономике: вы знаете, я то зарабатываю, но при этом я создаю рабочие места (лично я, например, 20 для тех, кто работает на мой проект, и ещё около 1200 для тех, кто работает на фестивале), я плачу налоги в бюджет, из которых вы, дорогой чиновник, платите пенсии бабушкам и получаете зарплату… следовательно неплохо было бы позаботиться о корове, которая даёт вам молоко.

Но нет, доводы не работают. Если ты не иждивенец на мизерных выплатах государства, если ты позволяешь себе работать и, не дай Бог, зарабатывать, не будет к тебе ни уважения, ни помощи…

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Как говорит моя мама «я бы этих спекулянтов расстреляла». Правда, не понимая, что желает расстрелять и меня. Отвечаю ей-ты только что решила, что надо расстрелять меня. И из неё вырывается «не говори ерунды, ты пашешь как лошадь».

Бедным и несчастным быть удобно. У тебе нет вопросов. Возможно, тебе даже помогут.

Состоятельным и состоявшимся — нет. К тебе не будет уважения.

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И пока эту мысль в головах людей и чиновников не вытравишь, ни о какой поддержке предпринимательства речи быть не может быть и речи.»

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