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|Польскому работодателю, который бросил на улице украинку с инсультом, выдвинуто обвинение
|24.02.2018 17:26
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Работодатель украинки после того как у нее случился инсульт отвез ее автомобилем в соседний населенный пункт и оставил парализованную на автобусной остановке.
В Польше владельцу фирмы, в которой работала гражданка Украины, оставленная на скамейке после инсульта, предъявлено обвинение в нелегальном трудоустройстве иностранцев, сообщает Польское радио, информирует svodka.net.
Работодатель украинки после того как у нее случился инсульт отвез ее автомобилем в соседний населенный пункт и оставил парализованную на автобусной остановке.
Работники полиции допросили мужчину и предъявили ему обвинения в нелегальном трудоустройстве женщины и ее сестры.
Как сообщил пресс-секретарь Велькопольской полиции Анджей Боровьяк, обвинения касается прежде только несообщение об этом факте в Заведение общественного страхования. После допроса мужчина был отпущен домой. Он добавил, что полиция ведет расследование этого дела.
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В свою очередь Яцек Стшижевский с Окружной инспекции труда в Познани сообщил, что в фирме мужчины инспекторы труда проводят тщательную проверку. Ее результаты должны быть известны в конце марта.