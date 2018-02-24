Работодатель украинки после того как у нее случился инсульт отвез ее автомобилем в соседний населенный пункт и оставил парализованную на автобусной остановке.

В Польше владельцу фирмы, в которой работала гражданка Украины, оставленная на скамейке после инсульта, предъявлено обвинение в нелегальном трудоустройстве иностранцев, сообщает Польское радио, информирует svodka.net.

Работодатель украинки после того как у нее случился инсульт отвез ее автомобилем в соседний населенный пункт и оставил парализованную на автобусной остановке.

Работники полиции допросили мужчину и предъявили ему обвинения в нелегальном трудоустройстве женщины и ее сестры.

Как сообщил пресс-секретарь Велькопольской полиции Анджей Боровьяк, обвинения касается прежде только несообщение об этом факте в Заведение общественного страхования. После допроса мужчина был отпущен домой. Он добавил, что полиция ведет расследование этого дела.

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В свою очередь Яцек Стшижевский с Окружной инспекции труда в Познани сообщил, что в фирме мужчины инспекторы труда проводят тщательную проверку. Ее результаты должны быть известны в конце марта.

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