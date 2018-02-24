Настоящими владельцами 12,5 тысяч машин из 14,5 тысяч зарегистрированных в Украине являются 17 жителей польского Перемышля.

Поляки регистрируют на себя десятки и сотни авто, совладельцами которых позже становятся украинцы. Предприниматели получают за «евробляхи» от 100 до 500 злотых, информирует svodka.net.

По словам представителя отдела коммуникации, транспорта и дорог в Перемышле, Веслава Юркевича, польские правила позволяют такую ​​массовую регистрацию автомобилей одним лицом.

«Если к нам обращается человек с просьбой зарегистрировать транспортное средство и имеет все необходимые для этого документы, то мы не можем ему просто так отказать. Таковы правила действующего законодательства, то ж мы регистрируем», — рассказал он.

Таким образом, поляки пользуются неблагоприятной экономической и финансовой ситуацией украинцев. Они создали в пограничной зоне целые предприятия, которые зарабатывают сотни тысяч долларов.

Читайте: В Украине появятся 2,5 тыс. га новых ореховых садов

«За час через пункт пропуска проходит 80 автомобилей, из них 60 — зарегистрированы на польско-украинских совладельцев», – рассказала представитель отдела пограничной службы Польские граждане Эльжбета Пикор.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира