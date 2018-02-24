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|Партия «Рух новых сил» провела автопробег к дому Юрия Луценко (ВИДЕО)
|24.02.2018 17:42
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Днем 24 февраля партия «Рух новых сил» провела автопробег к дому генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
Видеозапись опубликована на странице партии в Facebook. Несколько десятков людей организовали у его дома небольшой митинг. Они повесили на забор плакат с надписью: «Севериону – волю» и кричали «Ганьба». Дом Луценко охраняют правоохранители, информирует svodka.net.
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