Днем 24 февраля партия «Рух новых сил» провела автопробег к дому генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Видеозапись опубликована на странице партии в Facebook. Несколько десятков людей организовали у его дома небольшой митинг. Они повесили на забор плакат с надписью: «Севериону – волю» и кричали «Ганьба». Дом Луценко охраняют правоохранители, информирует svodka.net.

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