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Партия «Рух новых сил» провела автопробег к дому Юрия Луценко (ВИДЕО)
24.02.2018 17:42
Партия «Рух новых сил» провела автопробег к дому Юрия Луценко (ВИДЕО)

Днем 24 февраля партия «Рух новых сил» провела автопробег к дому генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Видеозапись опубликована на странице партии в Facebook. Несколько десятков людей организовали у его дома небольшой митинг. Они повесили на забор плакат с надписью: «Севериону – волю» и кричали «Ганьба». Дом Луценко охраняют правоохранители, информирует svodka.net.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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