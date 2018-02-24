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|Стало известно, кто из украинцев будет нести флаг на церемонии закрытия Олимпийских игр
|24.02.2018 18:14
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Фристайлист Александр Абраменко стал единственным спортсменом сборной Украины, который завоевал медаль на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Он будет нести флаг страны на церемонии закрытия соревнований.
Флаг Украины на церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане будет нести олимпийский чемпион Александр Абраменко, сообщил Национальный олимпийский комитет (НОК) в Facebook, информирует svodka.net.
«Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко – знаменосец сборной команды Украины на закрытии XXIII зимних Олимпийских игр 2018!» – отметили в НОК.
Церемония начнется 25 февраля в 13.00 по Киеву.