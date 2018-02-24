В Киеве на Севастопольской площади пьяный водитель на своем авто влетел в колонку на автозаправочной станции.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua и публикует фото с места происшествия, информирует svodka.net.

Инцидент случился днем 24 февраля. После столкновения с колонкой водитель пытался скрыться с места происшествия.

«Свидетели вытащили из авто и задержали до приезда полиции. У него разбит нос», — отмечается в сообщении.

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Полицейским пришлось применять спецсредства при задержании агрессивного водителя. Также сообщается, что мужчина громко кричал и угрожал расправой окружающим.

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