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|ДТП: в Киеве пьяный водитель влетел в АЗС (ФОТО)
|24.02.2018 18:22
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В Киеве на Севастопольской площади пьяный водитель на своем авто влетел в колонку на автозаправочной станции.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Об этом сообщает dtp.kiev.ua и публикует фото с места происшествия, информирует svodka.net.
Инцидент случился днем 24 февраля. После столкновения с колонкой водитель пытался скрыться с места происшествия.
«Свидетели вытащили из авто и задержали до приезда полиции. У него разбит нос», — отмечается в сообщении.
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Полицейским пришлось применять спецсредства при задержании агрессивного водителя. Также сообщается, что мужчина громко кричал и угрожал расправой окружающим.
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svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/