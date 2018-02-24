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|Порошенко: Украина демонстрирует "поразительные темпы реформ" (ВИДЕО)
|24.02.2018 18:30
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Президент Украины Петр Порошенко считает, что Украина должна подняться выше в рейтинге Doing Business. Об этом он сказал 23 февраля после церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между украинской компанией «Укрзалізниця» и американской корпорацией General Electric.
«Считаю, что 76-го места в рейтинге Doing Business для нас недостаточно. И то, что будет сделано, и закон о замене налога на прибыль на налог о выведенном капитале, и создание национального бюро финансовых расследований, которое уберет любое силовое давление на бизнес, и подписание закона, запрещающего «маски-шоу», и закон о приватизации, и новые шаги в телекоммуникационном процессе, включая завершение конкурса на 4G-связь, – все эти шаги, по моему глубокому убеждению, свидетельствуют, что мы решительно движемся вперед», — сказал Порошенко, информирует svodka.net.
По его словам, Украина демонстрирует «поразительные темпы реформ».