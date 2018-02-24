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В Луганск вернулся Vodafone
24.02.2018 19:02
В Луганск вернулся Vodafone

Компания Vodafone Ukraine сообщает о восстановлении мобильной связи в Луганске.

Об этом написала на своей странице в Facebook Виктория Рубан, PR-директор оператора, информирует svodka.net.

«Только что сообщили, что Луганск снова в эфире», — передает она.

Также Рубан уточнила, что 28 февраля группа представителей оператора отправится в Минск на заседание трехсторонней контактной группы. Стороны планируют обсудить вопрос восстановления мобильной связи в Донецке.

Напоминаем,22 февраля в Луганске перестала работать связь из-за обрыва волоконно-оптической линии.

Читайте: В оккупированном Луганске опять пропала мобильная связь

Vodafone Ukraine — последний украинский оператор, который все еще продолжает работу на территории ОРДЛО.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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