В Луганск вернулся Vodafone Компания Vodafone Ukraine сообщает о восстановлении мобильной связи в Луганске. Об этом написала на своей странице в Facebook Виктория Рубан, PR-директор оператора, информирует svodka.net. «Только что сообщили, что Луганск снова в эфире», — передает она. Также Рубан уточнила, что 28 февраля группа представителей оператора отправится в Минск на заседание трехсторонней контактной группы. Стороны планируют обсудить вопрос восстановления мобильной связи в Донецке. Напоминаем,22 февраля в Луганске перестала работать связь из-за обрыва волоконно-оптической линии. Читайте: В оккупированном Луганске опять пропала мобильная связь Vodafone Ukraine — последний украинский оператор, который все еще продолжает работу на территории ОРДЛО.

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