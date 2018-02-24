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|В Луганск вернулся Vodafone
|24.02.2018 19:02
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Компания Vodafone Ukraine сообщает о восстановлении мобильной связи в Луганске.
Об этом написала на своей странице в Facebook Виктория Рубан, PR-директор оператора, информирует svodka.net.
«Только что сообщили, что Луганск снова в эфире», — передает она.
Также Рубан уточнила, что 28 февраля группа представителей оператора отправится в Минск на заседание трехсторонней контактной группы. Стороны планируют обсудить вопрос восстановления мобильной связи в Донецке.
Напоминаем,22 февраля в Луганске перестала работать связь из-за обрыва волоконно-оптической линии.
Читайте: В оккупированном Луганске опять пропала мобильная связь
Vodafone Ukraine — последний украинский оператор, который все еще продолжает работу на территории ОРДЛО.