Букину, как это было в случае с его предшественником Романовым, не надо объяснять, что такое офшоры, агенты, посредники, как «продавать» выгодные внешнеэкономические контракты своим же конкурентам.

Недавно президент Петр Порошенко добавил в свою летопись еще один «соответствующий Конституции» приказ о назначении следующего руководителя «Укроборонпрома» П.Букина, «потевшего на ниве торговли оружием на должности в «Укрспецэкспорте» с 1996 г., до и после пребывания у власти ростовского «узурпатора», информирует svodka.net.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Дмитрий Менделеев. Автор отмечает, что нового руководителя «Укроборонпрома» не надо учить, как зарабатывать на экспорте оружия.

«Он не понаслышке знает, как управлять офшорными компаниями и их счетами, даже не выезжая за пределы страны, — подчеркивает знаток. — И тем более П.Букину, как это было в случае с его предшественником Романовым, не надо объяснять, что такое офшоры, агенты, посредники, как «зарабатывать» на маркетинге, страховке, транспортных услугах, согласовании цен и рынков сбыта для спецэкспортеров, как «продавать» выгодные внешнеэкономические контракты своим же конкурентам. Букин – опытный кадр».

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