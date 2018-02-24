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|ВМС Украины пополнятся арестованным танзанийским судном (ВИДЕО)
|24.02.2018 19:18
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Танзанийское судно Sky Moon морские пограничники задержали на Дунае в конце 2016 года. Через полгода суд постановил конфисковать корабль в собственность государства.
Танзанийское судно Sky Moon, задержанное из-за нарушения порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию Крыма, будет передано Военно-морским силам (ВМС) Украины, информирует svodka.net.
Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, об этом заявил заместитель военного прокурора Южного региона Роман Мрочко.
Напоминается, что судно Sky Moon морские пограничники задержали 30 ноября 2016 года в украинских внутренних водах на реке Дунай, несмотря на сопротивление экипажа. Задержали его за нарушение порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым. Высадка досмотровой группы проходила в экстремальных условиях — на ходу, поскольку капитан проигнорировал законные требования пограничников остановить судно и принять досмотровую группу на борт.
В дальнейшем в судовых и в паспортных документах экипажа пограничники нашли подтверждение фактов захода судна в порты на оккупированной территории и перемещения оттуда груза.
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Судно было доставлено в порт Рени. В марте 2017 года по решению суда оно было конфисковано в пользу государства.