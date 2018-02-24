Деловые Сводки
- ВМС Украины пополнятся арестованным танзанийским судном (ВИДЕО)
- Новый руководитель «Укроборонпрома» не понаслышке знает, как управлять офшорными компаниями, - эксперт
- В Луганск вернулся Vodafone
- Порошенко: Украина демонстрирует "поразительные темпы реформ" (ВИДЕО)
- ДТП: в Киеве пьяный водитель влетел в АЗС (ФОТО)
|В Тунисе задержали корабль с оружием из России
|24.02.2018 19:50
|
В Тунисе задержали судно с военной техникой и амуницией, которое прибыло в страну из порта Новороссийск (Россия).
Об этом сообщает Maritime Bulletin, информирует svodka.net.
На борту судна Ural под флагом Панамы таможенники обнаружили 24 контейнера с БМП, бульдозерами, военной униформой, рациями, оборудованием спутниковой связи, медицинской техникой. Тунисские силовики не исключают, что оборудование предназначено для создания военного лагеря.
Изначально судно направлялось в Камерун. Однако из-за поломки 15 февраля оно зашло в порт Сфакса. Само судно принадлежит турецкой компании. Экипаж задержан, но его национальность не озвучивается.