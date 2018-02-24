В Тунисе задержали судно с военной техникой и амуницией, которое прибыло в страну из порта Новороссийск (Россия).

Об этом сообщает Maritime Bulletin, информирует svodka.net.

На борту судна Ural под флагом Панамы таможенники обнаружили 24 контейнера с БМП, бульдозерами, военной униформой, рациями, оборудованием спутниковой связи, медицинской техникой. Тунисские силовики не исключают, что оборудование предназначено для создания военного лагеря.

Изначально судно направлялось в Камерун. Однако из-за поломки 15 февраля оно зашло в порт Сфакса. Само судно принадлежит турецкой компании. Экипаж задержан, но его национальность не озвучивается.

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