К Земле в ночь с 6 на 7 марта приблизится громадный космический объект VR12 2017, который, по словам ученых, смог бы устроить «космический Апокалипсис«.

Объект окажется на расстоянии в 1,5 млн км от планеты, что по космическим меркам довольно близко, сообщает ToDay News Ufa, информирует svodka.net.

Судя по прогнозам, небесное космическое тело, которое имеет размер 250-280 км, не должно зацепить планету Земля, но это при условии, если ничто не повлияет на изменение траектории полета.

Примерная скорость астероида 6,3 км/с (14 000 миль/ч). Орбита угрозы проходит в четыре раза меньше расстояния до Луны.

Многие специалисты считают, что повода для паники нет и астрономы, что собираются наблюдать за скалой, которая будет пролетать мимо нашей планеты, зря подняли шум.

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Напомним, ранее NASA опубликовало впечатляющее видео приближающегося к Земле астероида.

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