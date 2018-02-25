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|К Земле приближается гигантский астероид
|25.02.2018 16:35
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К Земле в ночь с 6 на 7 марта приблизится громадный космический объект VR12 2017, который, по словам ученых, смог бы устроить «космический Апокалипсис«.
Объект окажется на расстоянии в 1,5 млн км от планеты, что по космическим меркам довольно близко, сообщает ToDay News Ufa, информирует svodka.net.
Судя по прогнозам, небесное космическое тело, которое имеет размер 250-280 км, не должно зацепить планету Земля, но это при условии, если ничто не повлияет на изменение траектории полета.
Примерная скорость астероида 6,3 км/с (14 000 миль/ч). Орбита угрозы проходит в четыре раза меньше расстояния до Луны.
Многие специалисты считают, что повода для паники нет и астрономы, что собираются наблюдать за скалой, которая будет пролетать мимо нашей планеты, зря подняли шум.
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Напомним, ранее NASA опубликовало впечатляющее видео приближающегося к Земле астероида.