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|Телефонные переговоры Макрона, Меркель и Путина о реализации резолюции ООН
|25.02.2018 16:43
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон 25 февраля провели с президентом России Владимиром Путиным телефонные переговоры, посвященные ситуации в Сирии.
Темой для обсуждения стала реализация принятой Советом Безопасности ООН резолюции о временном прекращении огня в Сирии, информирует svodka.net.
В пресс-службе Кремля рассказали об итогах разговора:
«Обсуждена сирийская проблематика – в контексте развития ситуации в Восточной Гуте и обеспечения гуманитарного доступа в этот и другие регионы Сирии. Выражено удовлетворение тем, что благодаря совместной конструктивной работе удалось согласовать и принять 24 февраля 2018 года резолюцию Совета Безопасности ООН 2401. Отмечена важность продолжения общих усилий в интересах полной и скорейшей имплементации положений резолюции».
«Путин информировал о практических шагах, предпринимаемых российской стороной по эвакуации мирных жителей, доставке гуманитарных грузов и оказанию медицинской помощи пострадавшему населению в Сирии. При этом обращено особое внимание на то, что приостановка военных действий не распространяется на операции против террористических группировок», — заявили в Кремле.
Совет Безопасности ООН в субботу, 24 февраля, принял резолюцию о временном прекращении огня в Сирии на срок в 30 дней для доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых, нуждающихся в медицинской помощи.
Однако, уже в воскресенье, 25 февраля, стало известно, что силы режима сирийского президента Башара Асада, который поддерживает РФ, продолжили обстрелы подконтрольных повстанцам районов Восточной Гуты под Дамаском, несмотря на требование Совета Безопасности ООН о перемирии.