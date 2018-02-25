В столице Эстонии Таллинне прошел военный парад по случаю 100-летия независимости страны, в котором приняли участие в том числе знаменные группы из Украины.

В торжественном мероприятии по случаю 100-летия независимости Эстонии приняли участие знаменные группы из Украины, информирует svodka.net.

В торжественном мероприятии приняли участие около 1100 военнослужащих и около 100 единиц военный техники. В том числе танки Challenger-II и боевые машины пехоты Warrior из состава военный группы НАТО, а также самоходные гаубицы К-9 и мотострелковая техника из Украины.

Как сообщают местные СМИ, на параде была продемонстрирована американская противоракетная система Patriot. На мероприятии были представлены все рода войск вооруженных сил Эстонии, прошли также знаменные группы из Украины, Финляндии, Франции, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции и США.

Над площадью Свободы пролетели вертолеты и самолеты ВВС и погранохраны Эстонии, а также два вертолета США UH-Black Hawk, три истребителя Eurofighter из Италии и два истребителя F-16 ВВС Дании. Завершила пролет авиации эскадрилья восьми истребителей F-16 ВВС США.

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Во время парада были также продемонстированы противотанковые комплексы Milan и Javelin, 120-мм миномет и мобильный радар Ground Master 403.

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