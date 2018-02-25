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|В Донецкой области полиция разоблачила наркотрафик из Макеевки
|25.02.2018 17:30
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Поставкой наркотиков занималась местная жительница 1982 года рождения. Клиентскую базу она подбирала с помощью сети Интернет. Потом она договаривалась о продаже и отправляла наркотик по почте.
В Донецкой области полиция раскрыла схему поставок амфетамина из временно оккупированной Макеевки на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области в воскресенье, 25 февраля, информирует svodka.net.
Информацию о поставках из Макеевки правоохранители получили в сентябре прошлого года. Наркотики переправляли преимущественно почтовыми отправлениями.
Как выяснила полиция, поставками занималась жительница Макеевки 1982 года рождения. Клиентов она искала в Сети. Потом она договаривалась о продаже и отправляла наркотик по почте.
Из рук в руки она передавала свой «товар» только в качестве исключения. Во время очередной такой передачи женщина была задержана.
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Сотрудничать со следствием подозреваемая отказывается. Полиция проводит оперативные действия и обыски.