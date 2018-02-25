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|В аквапарке Киева часть потолка упала на ребенка
|25.02.2018 17:46
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Ребенка сразу отвезли в больницу, его травмы оказались не серьезными. Уже через несколько часов семью отпустили домой. Администрация пока не комментирует эту информацию.
В Киеве на Оболони в аквапарке, рассположенном в ТРЦ Dream Town, на посетителей упала часть потолка. Пострадал ребенок, сообщает Киев Оперативный в Facebook, информирует svodka.net.
Утерждается, что случай произошел в субботу, 24 февраля.
«Все начиналось хорошо – выходной день, отец с ребенком решили не сидеть дома, а немножко согреться, развеяться и пойти на горки в аквапарк в ТРЦ Dream Town. Ничего не предвещало беды, но она таки случилась и около 18:00 часть крыши отвалилась и упала на малыша», – говорится в сообщении.
Ребенка сразу отвезли в больницу, его травмы оказались не серьезными. Уже через несколько часов семью отпустили домой.
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Администрация аквапарка пока не комментирует эту информацию.
Ранее сообщалось, что в аквапарке в ТРЦ Dream Town утонул четырехлетний ребенок в день своего рождения. В полиции гибель ребенка квалифицировали как несчастный случай.