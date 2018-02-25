Ребенка сразу отвезли в больницу, его травмы оказались не серьезными. Уже через несколько часов семью отпустили домой. Администрация пока не комментирует эту информацию.

В Киеве на Оболони в аквапарке, рассположенном в ТРЦ Dream Town, на посетителей упала часть потолка. Пострадал ребенок, сообщает Киев Оперативный в Facebook, информирует svodka.net.

Утерждается, что случай произошел в субботу, 24 февраля.

«Все начиналось хорошо – выходной день, отец с ребенком решили не сидеть дома, а немножко согреться, развеяться и пойти на горки в аквапарк в ТРЦ Dream Town. Ничего не предвещало беды, но она таки случилась и около 18:00 часть крыши отвалилась и упала на малыша», – говорится в сообщении.

Ребенка сразу отвезли в больницу, его травмы оказались не серьезными. Уже через несколько часов семью отпустили домой.

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Администрация аквапарка пока не комментирует эту информацию.

Ранее сообщалось, что в аквапарке в ТРЦ Dream Town утонул четырехлетний ребенок в день своего рождения. В полиции гибель ребенка квалифицировали как несчастный случай.

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