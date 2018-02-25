Деловые Сводки
- "Антибандеровский"закон вступает в силу с начала марта.
- Новейший флагман Samsung Galaxy S9 и S9+ показали на видео (ВИДЕО)
- В Египте обнаружили крупный некрополь с сокровищами (ВИДЕО)
- Форвард Зари забил гол, который будет претендовать на лучший в сезоне (ВИДЕО)
- Василий Журавлев: По «мариупольскому делу» руководство «Динамо» консультировал Виктор Медведчук
|Президент Мексики не поедет в США из-за ссоры с Дональдом Трампом
|25.02.2018 17:54
|
В ходе телефонного обсуждения строительства стены на границе с Мексикой президент Трамп «потерял контроль». Теперь мексиканский президент не поедет в США.
Президент США Дональд Трамп и президент Мексики Энрике Пенья Ньето отложили планы о первом визите мексиканского лидера в Белый дом после ссоры по телефону из-за стены на границе с Мексикой. «Оба лидера согласились, что сейчас не лучшее время для визита, но их команды продолжат переговоры и продолжат работать вместе», — сообщил высокопоставленный американский чиновник агентству Reuters, информирует svodka.net.
Мехико и Вашингтон планировали провести встречу на высшем уровне в ближайшие несколько недель, но дату визита не сообщали.
Издание Washington Post, которое первым написало о деталях напряженного телефонного разговора, отметило, что лидеры общались по телефону 50 минут, но дискуссия зашла в «тупик», потому что Трамп отказался публично подтвердить, что Мексика не будет финансировать строительство стены вдоль границы с Америкой.
Неназванный представитель мексиканской стороны рассказал, что президент США потерял самоконтроль во время разговора. Американские чиновники описывают Трампа как «разочарованного и раздраженного». Он считает неразумными попытки президента Мексики добиться отмены его предвыборного обещания, которое заключалось в том, что Трамп заставит Мексику заплатить за строительство стены.
Читайте: В небе над США засняли «битву двух НЛО» (ВИДЕО)