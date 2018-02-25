В ходе телефонного обсуждения строительства стены на границе с Мексикой президент Трамп «потерял контроль». Теперь мексиканский президент не поедет в США.

Президент США Дональд Трамп и президент Мексики Энрике Пенья Ньето отложили планы о первом визите мексиканского лидера в Белый дом после ссоры по телефону из-за стены на границе с Мексикой. «Оба лидера согласились, что сейчас не лучшее время для визита, но их команды продолжат переговоры и продолжат работать вместе», — сообщил высокопоставленный американский чиновник агентству Reuters, информирует svodka.net.

Мехико и Вашингтон планировали провести встречу на высшем уровне в ближайшие несколько недель, но дату визита не сообщали.

Издание Washington Post, которое первым написало о деталях напряженного телефонного разговора, отметило, что лидеры общались по телефону 50 минут, но дискуссия зашла в «тупик», потому что Трамп отказался публично подтвердить, что Мексика не будет финансировать строительство стены вдоль границы с Америкой.

Неназванный представитель мексиканской стороны рассказал, что президент США потерял самоконтроль во время разговора. Американские чиновники описывают Трампа как «разочарованного и раздраженного». Он считает неразумными попытки президента Мексики добиться отмены его предвыборного обещания, которое заключалось в том, что Трамп заставит Мексику заплатить за строительство стены.

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