С могильного памятника поэтессы украли бронзовые гирлянды. Национальный союз писателей Украины намерен обратиться с заявлением в полицию.

В Киеве на Байковом кладбище вандалы осквернили могилу выдающейся украинской поэтессы Леси Украины, украв с памятника бронзовые гирлянды. Об этом сообщил глава Национального союза писателей Украины (НСПУ) Михаил Сидоржевский, информирует svodka.net.

«25 февраля – День рождения Леси Украинки. Накануне, как и в предыдущие годы, к ее могиле на Байковом кладбище пришли писатели, работники Публичной библиотеки имени Леси Украинки, поклонники таланта Леси. И буквально остолбенели, увидев разоренный памятник великой поэтессе. От величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри», – написал он в Facebook.

По словам Сидоржевского, НСПУ намерена обратиться с соответствующим заявлением в полицию, а также просить Министерство культуры восстановить памятник.

Напомним, бронзовые гирлянды с памятника Леси Украинки на Байковом кладбище воруют не первый раз. Минувшей весной был подобный случай. Тогда полицейские задержали вандала. Мужчина сдал украденные украшения в металлолом за 300 гривен.

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Могила Леси Украинки – памятник истории национального значения. В 1939 на могиле установили надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте работы скульптора Галины Петрашевич.

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