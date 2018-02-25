Деловые Сводки
- "Антибандеровский"закон вступает в силу с начала марта.
- Новейший флагман Samsung Galaxy S9 и S9+ показали на видео (ВИДЕО)
- В Египте обнаружили крупный некрополь с сокровищами (ВИДЕО)
- Форвард Зари забил гол, который будет претендовать на лучший в сезоне (ВИДЕО)
- Василий Журавлев: По «мариупольскому делу» руководство «Динамо» консультировал Виктор Медведчук
|В Киеве снова осквернили могилу Леси Украинки: вандалы украли бронзовые гирлянды с памятника
|25.02.2018 18:02
|
С могильного памятника поэтессы украли бронзовые гирлянды. Национальный союз писателей Украины намерен обратиться с заявлением в полицию.
В Киеве на Байковом кладбище вандалы осквернили могилу выдающейся украинской поэтессы Леси Украины, украв с памятника бронзовые гирлянды. Об этом сообщил глава Национального союза писателей Украины (НСПУ) Михаил Сидоржевский, информирует svodka.net.
«25 февраля – День рождения Леси Украинки. Накануне, как и в предыдущие годы, к ее могиле на Байковом кладбище пришли писатели, работники Публичной библиотеки имени Леси Украинки, поклонники таланта Леси. И буквально остолбенели, увидев разоренный памятник великой поэтессе. От величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри», – написал он в Facebook.
По словам Сидоржевского, НСПУ намерена обратиться с соответствующим заявлением в полицию, а также просить Министерство культуры восстановить памятник.
Напомним, бронзовые гирлянды с памятника Леси Украинки на Байковом кладбище воруют не первый раз. Минувшей весной был подобный случай. Тогда полицейские задержали вандала. Мужчина сдал украденные украшения в металлолом за 300 гривен.
Читайте: Вандалы осквернили могилу Леси Украинки
Могила Леси Украинки – памятник истории национального значения. В 1939 на могиле установили надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте работы скульптора Галины Петрашевич.