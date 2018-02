Фанаты Вест Хэма сравнили руководство клуба с Гитлером Болельщики недовольны руководством клуба. В матче 28-го тура английской Премьер-лиги между Ливерпулем и Вест Хэмом (4:1) болельщики «молотобойцев» вывесили баннер с критикой руководства клуба, информирует svodka.net. «Брэди, Салливан и Голд. Вы нанесли больше ущерба восточному Лондону, чем Адольф Гитлер. Вон, вон, вон», – написано на баннере. Отметим, что Даррен Брэди – вице-президент Вест Хэма, Дэвид Салливан и Дэвид Голд – совладельцы клуба. West Ham fans accuse club owners of damaging East End more than Hitler https://t.co/D8rk1A2X64 — The Independent (@Independent) 24 февраля 2018 г.



