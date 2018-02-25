Мужчина контролировал деятельность организованных преступных группировок, совершающих тяжкие и отдельно тяжкие (резонансные) преступления. Также он принимал непосредственное участие в совершении этих преступлений.

Из Украины выдворили российского криминального авторитета Заура Домбаева по прозвищу «Хасан». Как сообщили в Национальной полиции в воскресенье, 25 февраля, 56-летний выходец из Чечни жил в стране без разрешительных документов, информирует svodka.net.

Отмечается, что он является членом незаконных вооруженных формирований и влиял на ухудшение криминогенной обстановки.

По информации полиции, Домбаев устанавливал контроль за противоправной деятельностью организованных преступных группировок и сам принимал участие в совершении преступлений.

«Иностранец развивал преступные традиции, идеи, взгляды с целью привлечения к преступной деятельности молодежи. Также материально поддерживал осужденных, освобожденных из мест лишения свободы и влиял на них. Поддерживает тесные связи с лидерами организованных преступных группировок, действующих на территории нескольких регионов, а также координирует и согласовывает свои действия с лицами из криминогенной среды и ворами в законе», — рассказали в ведомстве.

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Домбаева полицейские задержали в Вышгороде. Госмиграционная служба приняла решение принудительно выдворить его из страны с запретом въезда на территорию Украины на три года. Мужчину депортировали в Россию 23 февраля поездом Киев — Москва.

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