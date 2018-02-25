Утром в воскресенье были осуществлены два авиаудара в районе Восточной Гуты. Погибла одна женщина. Отрезанными от мира остаются около 400 тысяч человек.

Сирийские правительственные войска продолжают обстрелы и бомбардировки Восточной Гуты, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Сирии. Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, информирует svodka.net.

В частности, указано, что утром 25 февраля были осуществлены два авиаудара в этом регионе. Погибла одна женщина.

Сейчас район Восточной Гуты находится под контролем оппозиционных группировок, между которых преобладает исламистская группа Джебхат ан-Нусра. Отрезанными от мира остаются около 400 тысяч человек.

В свою очередь в Тегеране заявили, что вооруженные силы Ирана и Сирии продолжат вести боевые действия с боевиками в пригородах Дамаска, на которые не распространяется режим прекращения огня, передает Reuters.

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«Мы будем придерживаться режима прекращения огня, Сирия также будет его придерживаться. Часть пригородов Дамаска, которые удерживаются террористами, не попадают под действие режима прекращения огня и там будут проводиться операции по зачистке», – сказал руководитель иранского генштаба Мохаммад Бакери.

Ранее в субботу, 24 февраля, Совбез ООН единогласно принял резолюцию о временном прекращении огня в Сирии на срок в 30 дней для доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых, нуждающихся в медицинской помощи.

Напомним, в результате бомбардировки в Восточной Гуте в течение семи дней погибли более 500 гражданских.

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