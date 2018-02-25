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|КНР отменит ограничение срока пребывания главы страны у власти
|25.02.2018 18:49
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Из конституции Китая могут исключить пункт о максимально возможном мандате председателя КНР в два срока по пять лет. Таким образом нынешний китайский руководитель Си Цзиньпин сможет остаться во главе государства и после 2023 года.
Компартия Китайской народной республики предложила отменить ограничения по пребыванию у власти главы государства. Как сообщает агентство Синьхуа, это коснется как председателя и вице-председателя КНР, информирует svodka.net.
Таким образом нынешний китайский руководитель Си Цзиньпин сможет остаться во главе государства и после 2023 года.
Китайская компартия предлагает внести изменения в конституцию страны, согласно которым председатель и вице-председатель могут находиться у власти не более двух сроков подряд.
Инициатива была выдвинута по итогам заседания политбюро, состоявшегося в субботу 24 февраля. В понедельник 26 февраля стартует трехдневный пленум центрального комитета партии, на котором будет обсуждаться, в том числе, предложение об изменении конституции.
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Также китайская компартия предложила внести в текст конституции тезисы Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи. Кроме того, предложено создать новое антикоррупционное ведомство: Национальную надзорную комиссию.
Отметим, решение США по расширению санкций против Северной Кореи (КНДР) в Китае считают «ошибочными действиями», которые могут навредить «двустороннем сотрудничестве».