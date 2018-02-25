Президент Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев утверждает, что руководитель общественного движения «Украинский выбор –Право народа» Виктор Медведчук помогал собственникам ФК «Динамо» Киев в подготовке и во время судебного процесса в Лозанне.

Об этом Журавлев написал на своей странице в Facebook.

«Находясь в суде Лозанны я слышал как в перерыве между слушаниями, куря одну за другой сигарету Игорь громко консультировался по телефону о вариантах мировой с каким-то Виктором Владимировичем, думаю да и понятно что с Медведчуком, это ещё раз подтверждает, что план по срыву игр в Мариуполе готовился из вне, были задействованы бывшие работники КГБ! Которые сначала готовили письма об угрозах, а потом поехали в Лозанну отстаивать эту позицию», –рассказал президент Федерации футбола Мариуполя.

По его словам, «этот план футбольного сепаратизма» был разрушен ФФУ и пресечен решением Лозаннского суда.

«Футбольный сепаратизм не прошёл. Мариуполь это Украина», –подытожил Журавлев.

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