Нападающий Зари Юри красиво отметился в воротах Ворсклы.

Бразильский нападающий луганской Зари Юри забил эффектный мяч в ворота полтавской Ворсклы (3:0) в матче 21-го тура чемпионата Украины, информирует svodka.net.

На 76 минуте встречи Юри принял передачу с фланга от Александра Караваева, подработал себе под удар и пробил через себя, вколотив мяч в угол:

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