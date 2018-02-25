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|Форвард Зари забил гол, который будет претендовать на лучший в сезоне (ВИДЕО)
|25.02.2018 19:13
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Нападающий Зари Юри красиво отметился в воротах Ворсклы.
Бразильский нападающий луганской Зари Юри забил эффектный мяч в ворота полтавской Ворсклы (3:0) в матче 21-го тура чемпионата Украины, информирует svodka.net.
На 76 минуте встречи Юри принял передачу с фланга от Александра Караваева, подработал себе под удар и пробил через себя, вколотив мяч в угол:
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