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|Новейший флагман Samsung Galaxy S9 и S9+ показали на видео (ВИДЕО)
|25.02.2018 19:29
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Видео новейших смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ слили в сеть раньше официальной презентации, которая состоится 25 февраля.
Ролик опубликован на YouTube-канале Slashleaks, информирует svodka.net.
Как пишет The Verge, новый флагман сохранит большинство спецификаций предшественника — Galaxy S8. В смартфоне поменяли расположение дактилоскопического датчика, сместив его под объектив камеры. Кроме того, S9 станет первым смартфоном, камера которого оснащена двойной диафрагмой.
Ранее журналист и инсайдер Эван Бласс назвал стоимость Galaxy S9 и S9+. По его информации, цена первого гаджета составит 841 евро (58,5 тысячи рублей без учета наценок), второго — 997 евро (69,5 тысячи рублей).
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