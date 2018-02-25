Конституционный суд Польши рассмотрит обновленный закон о Институте национальной памяти не ранее, чем через два месяца.

Польша не заморозит антибандеровский закон, информирует svodka.net.

Закон вступает в силу с начала марта. Как утверждает пресс-секретарь президента Польши, случаи, которые должны подпадать под этот закон, «будут очень внимательно анализироваться прокурорами».

Израильские СМИ 24 февраля сообщили, что Польша подверглась давлению со стороны Израиля и заморозила закон об Институте национальной памяти.

В Министерстве юстиции Польши опровергли сообщения израильских СМИ, что страна якобы заморозила закон об Институте национальной памяти. Об этом заявил представитель Министерства юстиции Ян Кантак в воскресенье, 25 февраля,сообщает Польское радио.

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«В Польше действуют нормы, которые говорят, что после принятия закона и подписания его президентом он вступает в силу», — заявил Кантак.

Как утверждает пресс-секретарь президента Кшиштоф Лапинский, случаи, которые должны подпадать под этот закон, «будут очень внимательно каким-то образом анализироваться прокурорами».

Ранее спикер Сената Польши Станислав Карчевский сообщал, что закон об Институте национальной памяти, который привел к конфликту в отношениях с Украиной, Израилем и США, не будет действовать до выяснения спорных моментов Конституционным судом.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий заявлял, что в польско-украинских отношениях нет кризиса.

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