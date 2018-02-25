Деловые Сводки
- "Антибандеровский"закон вступает в силу с начала марта.
- Новейший флагман Samsung Galaxy S9 и S9+ показали на видео (ВИДЕО)
- В Египте обнаружили крупный некрополь с сокровищами (ВИДЕО)
- Форвард Зари забил гол, который будет претендовать на лучший в сезоне (ВИДЕО)
- Василий Журавлев: По «мариупольскому делу» руководство «Динамо» консультировал Виктор Медведчук
|"Антибандеровский"закон вступает в силу с начала марта.
|25.02.2018 20:09
|
Конституционный суд Польши рассмотрит обновленный закон о Институте национальной памяти не ранее, чем через два месяца.
Польша не заморозит антибандеровский закон, информирует svodka.net.
Закон вступает в силу с начала марта. Как утверждает пресс-секретарь президента Польши, случаи, которые должны подпадать под этот закон, «будут очень внимательно анализироваться прокурорами».
Израильские СМИ 24 февраля сообщили, что Польша подверглась давлению со стороны Израиля и заморозила закон об Институте национальной памяти.
В Министерстве юстиции Польши опровергли сообщения израильских СМИ, что страна якобы заморозила закон об Институте национальной памяти. Об этом заявил представитель Министерства юстиции Ян Кантак в воскресенье, 25 февраля,сообщает Польское радио.
Читайте: Из Украины выслали российского криминального авторитета Заура Домбаева
«В Польше действуют нормы, которые говорят, что после принятия закона и подписания его президентом он вступает в силу», — заявил Кантак.
Как утверждает пресс-секретарь президента Кшиштоф Лапинский, случаи, которые должны подпадать под этот закон, «будут очень внимательно каким-то образом анализироваться прокурорами».
Ранее спикер Сената Польши Станислав Карчевский сообщал, что закон об Институте национальной памяти, который привел к конфликту в отношениях с Украиной, Израилем и США, не будет действовать до выяснения спорных моментов Конституционным судом.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий заявлял, что в польско-украинских отношениях нет кризиса.