Большинство маршруток сегодня не отвечает требованиям безопасности, и это может привести к росту числа ДТП.

Киевская власть и в дальнейшем будет вкладывать средства в закупку современного коммунального общественного транспорта, чтобы он стал альтернативой опасным маршруткам. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев», информирует svodka.net.

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Мэр отметил, что в последнее время увеличилось количество ДТП с участием маршруток. «Есть основания говорить, что это, к сожалению, уже системные вещи, и мы их должны прекратить», — сказал он.

Кличко сообщил, что столичная власть обратилась к правительству с просьбой отменить мораторий на проверки перевозчиков, а Государственная служба по безопасности на транспорте, по убеждению Кличко, должна увеличить полномочия городских властей в отношении таких проверок.

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«Ведь речь идет о безопасности, здоровье и жизни людей», — подчеркнул мэр Киева.

По словам Кличко, большинство маршруток сегодня не отвечает требованиям безопасности, и это может привести к росту числа ДТП.

Поэтому, отметил мэр столицы, проведение регулярных проверок и контроль за работой перевозчиков крайне необходимы.

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«Наша задача — не бороться с маршрутками, потому что частные перевозчики будут воспринимать это как административное давление. А сделать все, чтобы альтернативой старым и опасным маршруткам стал нынешний, комфортный, дешевый, безопасный общественный транспорт», — отметил он.

Кличко подчеркнул, что именно следовательно столичная власть вкладывает значительные средства в закупку нового общественного транспорта. За последние два года было закуплено 100 новых современных автобусов, 17 троллейбусов и 45 трамваев со 100% низким полом, кондиционерами, Wi-Fi. Модернизировано 15 вагонов метрополитена.

«Мы и в дальнейшем будем делать все, чтобы и общественный транспорт, и дороги в Киеве соответствовали европейскому уровню», — сказал Кличко.

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