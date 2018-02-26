|"Украину готовят к войне с Россией инструкторы НАТО": В минобороны РФ переполох из-за реинтеграции Донбасса
|26.02.2018 01:09
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Российскому руководству необходимо опасаться подготовки Украины к возможным боевым действиям против РФ.
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Такое заявление сделал в интервью сайту «Комсомольская правда» член Общественного совета при Минобороны РФ, пропагандист Игорь Коротченко, комментируя реинтеграцию Донбасса, информирует svodka.net.
«У нас под боком находится тоталитарное государство с 40 миллионами населения, чью армию уже несколько лет готовят к войне с Россией инструкторы НАТО», — заявил Коротченко.
«Такая война выгодна Пентагону, который начинает поставлять Украине современное вооружение. Он хотя и не позволяет ей достичь каких-то существенных побед на Донбассе, но ее военнослужащие получают опыт обращения с ним», — отметил он.
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По мнению Коротченко, Украина «взяла курс на построение агрессивного государства, которое готовится к боевым действиям с Россией».
«Это необходимо учитывать в подготовке войск Южного военного округа и Черноморского флота России, а все выпады со стороны вероятного противника парировать на корню», — добавил он.
Отметим, что ранее начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявлял об изменении формата АТО на Донбассе в связи с вступлением в силу закона о реинтеграции. Он отметил, что вместо АТО в Украине начнется новая операция Объединенных сил. При этом Муженко сообщил, что украинская армия должна быть готова отражать полномасштабное набег России.