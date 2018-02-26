Средняя стоимость жилья в городах-миллионниках сейчас составляет 6 тысяч гривень.

С октября прошлого года цены на съемную недвижимость увеличились на 20%. Об этом сообщает ТСН, информирует svodka.net.

Тогда авторитетное издание Bloomberg назвало Киев городом с наименее доступным жильем между развивающихся экономик. В среднем это было 609 долларов.

Наилучшим соотношением между средней зарплатой в регионах и стоимостью аренды квартир оказалось в Полтаве, Житомире и Каменце-Подольском. Худшая разница в столице.

Риэлтор Юлия Смирнова рассказала, что все аксессуары, которые могут стоять в квартире, не столько для комфорта, сколько для заработка. Это может быть в любой квартире вне зависимости от города, района или качества ремонта. «Наличие мелкой бытовой техники, как то кофемашина, чайник, посудомоечная машина сразу прибавляют в цене две тысячи гривень», — сказала она.

За такие квартиры в Киеве могут просить больше 22 тыс. грн за месяц проживания. Стоимость таких комфортных помещений одинаковы для Киева, Одессы и Харькова.

Средний минус будет стоить одинаково в городах-миллионниках примерно шесть тысяч гривень. На такие квартиры существует высокий спрос. Люди едут в поисках работы, а жить где-то надо. И этим удачно пользуются владельцы квартир. Сейчас абсолютно вся арендная недвижимость сосредоточена в одних руках. Точнее, рук много, но все жилье, которое сейчас кажется, принадлежит частникам, говорит генеральный директор агентства недвижимости Елена Биберова.

«Нет гласных законов или негласных законов рынка. Есть цена. Она сегодня такая. А тренд устанавливают владельцы жилья и спрос», — считает Биберова.

В эту игру без правил хочет вмешаться государство. Оказывается, в Украине вообще не существует отдельного закона, который бы регулировал отношения между владельцами квартир и арендаторами. Нетрудно понять, что там все крутится вокруг личных договоренностей, потому что никто не хочет отдавать лишнюю копейку брокерам и платить налоги. Новый законопроект должен вывести рынок на свет.

Идея такая: в Украине будут строить целые государственные дома под аренду квартир. А достоинств будет столько, что все наниматели быстренько ринутся от частников и будут снимать квартиры легально у государства. Чтобы удержать клиентов, владельцы квартир будут вынуждены либо уменьшить плату или улучшить условия.

Только сейчас картина является маловероятной. Во-первых, в государстве никуда не делась коррупция, которая любую идею превратит на взятки чиновникам. Во-вторых, у государства нет денег на такой проект. В-третьих, она пытается вторгнуться на территорию, где последнее слово принадлежит общинам и мэрам, которые побоятся сердить своих избирателей. Поэтому все рискует закончиться просто новым налогом и очередным повышением цен.

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