Утверждение о том, что пробу Манту нельзя мочить, не соответствует действительности.

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.

«Многие украинцы считают… будто вода на коже может повлиять на реакцию организма, папула от инъекции увеличится и результат пробы ложно покажет, что человек инфицирован. Это не так», — заявила она.

Супрун подчеркнула, что вода на коже никак не может повлиять на пробу Манту, так как инъекция туберкулина вводится внутрикожно, куда вода сама по себе не проникает.

Она уточнила, что в рекомендациях западных организаций, например CDC, нет никаких ограничений на этот счет.

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При этом она предупредила, что Манту действительно не стоит тереть или царапать.

Туберкулинодиагностика, или реакция Манту — иммунологический тест, который показывает, есть ли в организме туберкулезная инфекция.

В Википедии отмечается, что миф о недопустимости контакта проб Манту с водой, скорее только, сохранился со времен применения пробы Пирке, которую действительно нельзя было мочить, так как ее наносили на кожу, предварительно поцарапанную скарификатором.

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