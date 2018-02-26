Искусственный снег вреден для окружающей среды, но ему отдают предпочтение профессиональные спортсмены, так как он прочнее и тверже.

Организаторы зимних Олимпийских игр в Пхенчхане закупили оборудование стоимостью примерно 6 млн долларов для производства искусственного снега. Об этом пишет Громадське радіо со ссылкой на Quartz, информирует svodka.net.

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Американская компания из Мичигана Snow Making Inc. (SMI), которая устанавливала машины для производства снега на семи зимних Олимпийских играх, также выполняла заказы в Южной Корее. Менеджер проекта Аян Гани рассказал, что по меньшей мере 98% снега, который используется в альпийском центре Jeongseon на Олимпиаде, является искусственным.

Организационный комитет сообщил, что было потрачено 6 млн долларов на размещение снегогенераторов, которые сжимают охлажденную воду для создания искусственного снега. Искусственный снег вреден для окружающей среды, но ему отдают предпочтение профессиональные спортсмены, так он прочнее и тверже.

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По данным SMI, компания установила 100 снегогенераторов на вершинах и развернула еще 10 мобильных снегогенераторов для переносного использования. Система создания искусственного снега автоматическая, она имеет емкость для хранения 128 тыс. куб. м воды, что довольно для заполнения 51 бассейна олимпийского размера.

Во время Олимпийских игр часто используют искусственный снег. В Сочи и Ванкувере псевдоснег использовали на горных хребтах из-за теплой погоды. Следующий город, который примет Олимпийские игры, — Пекин, будет почти полностью зависеть от созданного снега.

Напомним, 25 февраля в Пхенчхане закончились Олимпийские игры. Победу в неофициальном рейтинге лучших команд Олимпиады-2018 получила Норвегия. На втором месте — Канада, на третьем — Норвегия.

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