Поезд в Бердянск начнет курсировать с 25 марта.

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ПАО «Укрзалізниця» назначило курсирование двухгруппного поезда Киев-Бердянск-Покровск. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. главы правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов, информирует svodka.net.

«Обеспечиваем круглогодичное сообщение с Донбассом и Азовским побережьем. Поезд №226/226-246/245 будет курсировать с 25 марта», — написал он.

Кравцов отметил, что таким образом будет решен проблемный вопрос относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и ряда районов Донецкой области со столицей и другими регионами Украины.

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