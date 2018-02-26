|«Укрзалізниця» анонсировала новый маршрут, который соединит Киев и юго-восток Украины
|26.02.2018 04:26
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Поезд в Бердянск начнет курсировать с 25 марта.
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ПАО «Укрзалізниця» назначило курсирование двухгруппного поезда Киев-Бердянск-Покровск. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. главы правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов, информирует svodka.net.
«Обеспечиваем круглогодичное сообщение с Донбассом и Азовским побережьем. Поезд №226/226-246/245 будет курсировать с 25 марта», — написал он.
Кравцов отметил, что таким образом будет решен проблемный вопрос относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и ряда районов Донецкой области со столицей и другими регионами Украины.
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