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В США изменят сухой паек для военных
26.02.2018 04:57
В США изменят сухой паек для военных

В рацион американских бойцов собираются включить пиццу.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Об этом сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на Military, информирует svodka.net.

Военным предложат только один вид — пепперони, однако в дальнейшем ожидается расширение ассортимента. Срок годности такой пиццы составит три года.

Авторы инициативы считают, что пицца в рационе будет напоминать военнослужащим о доме и облегчать условия военной службы.

Американские военные могут получить сухие пайки с пиццей уже в 2019 году.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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