|В США изменят сухой паек для военных
|26.02.2018 04:57
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В рацион американских бойцов собираются включить пиццу.
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Об этом сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на Military, информирует svodka.net.
Военным предложат только один вид — пепперони, однако в дальнейшем ожидается расширение ассортимента. Срок годности такой пиццы составит три года.
Авторы инициативы считают, что пицца в рационе будет напоминать военнослужащим о доме и облегчать условия военной службы.
Американские военные могут получить сухие пайки с пиццей уже в 2019 году.
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