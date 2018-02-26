В рацион американских бойцов собираются включить пиццу.

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Об этом сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на Military, информирует svodka.net.

Военным предложат только один вид — пепперони, однако в дальнейшем ожидается расширение ассортимента. Срок годности такой пиццы составит три года.

Авторы инициативы считают, что пицца в рационе будет напоминать военнослужащим о доме и облегчать условия военной службы.

Американские военные могут получить сухие пайки с пиццей уже в 2019 году.

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