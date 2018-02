В британском городе Лестер произошел мощный взрыв (ВИДЕО) На фотографиях и видео, сделанных с места события, виден пожар, охвативший здание. На проезжую часть упали обломки здания. Дорога перекрыта, дома, находящиеся близко эвакуированы, В городе Лестер в Великобритании произошел «мощный взрыв», сообщает The Telegraph. Полиция графства Лестершир, в которое входит город, сообщило в своем твиттере о «крупном инциденте», информирует svodka.net. Как сообщает The Telegraph со ссылкой на пользователей соцсетей, взрыв произошел в магазине. На фотографиях и видео, сделанных с места события, виден пожар, охвативший здание. На проезжую часть упали обломки здания. Дорога перекрыта, дома, находящиеся близко эвакуированы, пишет The Telegraph. Как пишет газета Leicester Mercury, в пожарной службе Лестершира сообщили об обрушении здания. Представитель правоохранительных органов сообщил изданию, что приоритетом является «разобраться с потерпевшими». В результате взрыва было разрушено здание, где расположены круглосуточный магазин и квартира, отмечает Reuters. На месте работают шесть пожарных машин. This footage shows the aftermath of an apparent explosion in the Hinckley Road area of Leicester. Police have declared a "major incident." More information as we get it. pic.twitter.com/ghVIGEYjdk Читайте: США впервые выдвинула России официальные обвинения в организации кибератаки — BBC East Midlands (@bbcemt) 25 февраля 2018 г. По сведениям местной полиции, в Лестере произошел «крупный инцидент». «В настоящее время здесь работают аварийные службы. Улица Карлайл и часть Хинкли-Роуд перекрыты. Просим избегать этот район», — следует из сообщения полиции в твиттере. Читайте: 69 пострадавших во время пожара в ночном клубе в Италии Sky News со ссылкой на источники пишет, что взрыв в Лестере не связан с терактом. В результате инцидента четыре человека были госпитализированы, рассказали в службе скорой помощи. Jesus Christ. Hinckley Rd, Leics. pic.twitter.com/0XlfqY8hL3 — Asa McCoy (@AsaMcCoy) 25 февраля 2018 г.



