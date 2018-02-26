|В британском городе Лестер произошел мощный взрыв (ВИДЕО)
|26.02.2018 07:17
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На фотографиях и видео, сделанных с места события, виден пожар, охвативший здание. На проезжую часть упали обломки здания. Дорога перекрыта, дома, находящиеся близко эвакуированы,
В городе Лестер в Великобритании произошел «мощный взрыв», сообщает The Telegraph. Полиция графства Лестершир, в которое входит город, сообщило в своем твиттере о «крупном инциденте», информирует svodka.net.
Как сообщает The Telegraph со ссылкой на пользователей соцсетей, взрыв произошел в магазине. На фотографиях и видео, сделанных с места события, виден пожар, охвативший здание. На проезжую часть упали обломки здания. Дорога перекрыта, дома, находящиеся близко эвакуированы, пишет The Telegraph. Как пишет газета Leicester Mercury, в пожарной службе Лестершира сообщили об обрушении здания. Представитель правоохранительных органов сообщил изданию, что приоритетом является «разобраться с потерпевшими».
В результате взрыва было разрушено здание, где расположены круглосуточный магазин и квартира, отмечает Reuters. На месте работают шесть пожарных машин.
По сведениям местной полиции, в Лестере произошел «крупный инцидент». «В настоящее время здесь работают аварийные службы. Улица Карлайл и часть Хинкли-Роуд перекрыты. Просим избегать этот район», — следует из сообщения полиции в твиттере.
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Sky News со ссылкой на источники пишет, что взрыв в Лестере не связан с терактом. В результате инцидента четыре человека были госпитализированы, рассказали в службе скорой помощи.