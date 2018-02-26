|Россия должна быть разрушена, - Александр Тверской
|26.02.2018 07:41
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Российская псевдолиберальная оппозиция/интеллигенция, кровь этих ребят и на ваших руках в том числе.
Об этом на своей странице написал российский журналист Александр Тверской.
Россия должна быть разрушена, информирует svodka.net.
Алексей Навальный какое светлое и прекрасное будущее вы и подобные вам «оппозиционеры» хотите для своей страны-убийцы и для своего народа-убийцы?
Гнилые имперцы и «борцы с коррупцией». Ничего в приоритетах не смущает вас?
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Хотя о чем это я. Посидеть за одним столом с террористом и военным преступником Гиркиным, Крым — не бутерброд, война — это невыгодное дело, т.к. затратна, денег много видите ли забирает.
Российская псевдолиберальная оппозиция/интеллигенция, кровь этих ребят и на ваших руках в том числе. Вы такие же кузнецы этой многолетней войны, этого уже многолетнего истребления украинцев и крымских татар, как и пресловутое российское большинство. Вам жить с этим.