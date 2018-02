Познер прокомментировал свой уход из эфира Al Jazeera В программе, посвященной России, принимали также участие главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац и прежний сопредседатель партии ПАРНАС Владимир Кара-Мурза-младший Тележурналист Владимир Познер заявил, что покинул эфир Al Jazeera из-за того, что в ходе программы, посвященной России, начались дебаты. Об этом он написал в колонке на своем сайте Познер Online, информирует svodka.net. Он рассказал, что с ним связался один из продюсеров телеканала и пригласил принять участие в программе, посвященной России. Продюсер заверил, что «это будет честная и объективная попытка показать Россию такой, какая она есть сегодня», добавил Познер. Он подчеркнул, что готов стать участником программы при условии, что в ней не будет дебатов, спора людей, придерживающихся противоположных политических точек зрения. По его словам, изначально предполагалось участие журналиста Михаила Зыгаря и внучки Никиты Хрущева Нины Хрущевой, однако позже выяснилось, что принять участие в программе она не сможет. Вместо нее были приглашены главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац и прежний сопредседатель партии ПАРНАС Владимир Кара-Мурза-младший. «Узнав об этом, я выразил опасения, что нормального разговора не получится, а будет нечто вроде диспута, поскольку и Альбац, и Кара-Мурза придерживаются оппозиционных взглядов (пишу об этом без тени осуждения)», — отметил Познер. По его словам, Кара-Мурза во время эфира «призвал Запад не признавать предстоящих выборов легитимными, не поздравлять [президента Владимира] Путина с победой». «Тут-то я и сказал, что мне совершенно не интересно принимать участие в этом разговоре, предоставляю двум другим участникам вести свою беседу, встал и ушел», — заключил Познер. Читайте: Скандал в прямом эфире: известный российский журналист покинул студию из-за Путина (ВИДЕО)



