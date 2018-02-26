Госпрограмма вооружений станет ответом на действия НАТО и США., как указал вице-премьер Рогозин

Президент России Владимир Путин подписал новую государственную программу вооружений (ГПВ) на период 2018-2025 годов, заявил в интервью «Коммерсанту» вице-премьер Дмитрий Рогозин, информирует svodka.net.

По его словам, документ должны были принять в 2016 году, однако этого не произошло из-за падения цен на нефть и валютных скачков, усложнивших расчет точного макроэкономического прогноза.

Рогозин отметил, что проект программы в последние месяцы корректировался на основе данных, полученных в Сирии. По его словам, была проведена комплексная оценка оружия и техники в боевых условиях. Специалисты оценили эффективность новых систем и комплексов при экстремальных внешних факторах, каких как температурный режим и запыленность.

Вице-премьер подчеркнул, что госпрограмма вооружений станет ответом на действия НАТО и США. «Нельзя закрывать глаза на наращивание силового потенциала НАТО, на реализацию США концепции „глобального удара“, на намерения разместить оружие в космосе, а также на развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия. На все это у нас будет достойный ответ, поверьте», — сказал Рогозин.

Читайте: Телефонные переговоры Макрона, Меркель и Путина о реализации резолюции ООН

В 2016 году министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что на новую программу вооружений необходимо выделить около 22 трлн рублей, в то время как министр финансов Антон Силуанов предлал ограничить сумму в 12 трлн рублей. Минобороны в свою очередь ссылался на майские указы Владимира Путина, согласно которым к 2020 году доля современного вооружения российской армии должна достичь 70%.

Действующая до 2020 года государственная программа вооружений изначально оценивалась в 36 трлн рублей. Однако затем сумму снизили до 23 трлн — на этом при принятии настоял финансово-экономический блок правительства и прежний министр финансов Алексей Кудрин.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира