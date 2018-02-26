Официальный Киев не доработал в Крыму, недооценил ситуацию со статусом Автономной Республики Крым (АРК), а по сути, с русской автономией, из-за чего полуостров уже давно дрейфовал в сторону России.

Об этом в интервью «Укринформу» заявил экс-узник Кремля, замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, информирует svodka.net.

По его словам, статус территориальной автономии Крыма, тяготение властей полуострова к России и сепаратистские настроения местного населения были одной из причин оккупации Крыма.

«Мы об этом говорили еще в 1992-м, в 1993-м и во все последующие годы во всех наших документах, которые так или иначе принимались на заседаниях Меджлиса. Везде говорили о том, что нужно изменить статус Крыма с какой-то непонятной территориальной автономии и перевести ее в национальную автономию крымских татар», — сказал Умеров.

Он уточнил, что Меджлис объяснял — «национальная автономия крымских татар вовсе не означает, что в ней все для крымских татар, что права и свободы человека в ней должны регулироваться соответствующими законами и постановлениями». Однако Киев игнорировал заявления крымских татар, и полуостров был отдан на откуп сепаратистки настроенным властям.

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«И вот в таком непонятном статусе и с символами, похожими на российские, Крым дрейфовал в сторону России. Причем, к России все время тяготела именно власть Крыма, а не только население, у которого всегда были сепаратистские настроения. Регион был отдан на откуп сепаритистски настроенным местным руководителям», — подытожил он.

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