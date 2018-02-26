Президент Польши Анджей Дуда обвинил украинцев в геноциде поляков в селе Гута Пеняцкая Львовской области (28 февраля 1944 года), но в то же время заявил, что Варшава стремится установить хорошие отношения с Киевом.

Об этом говорится в письме к участникам траурных мероприятий, которые прошли 25 февраля по случаю 74-й годовщины трагических событий в Гуте Пеняцкой, передает «Польське радіо», информирует svodka.net.

«Вы встречаетесь сейчас в месте, которое 74 лет назад, в течение одного дня, с большого, полного жизни села, превратилось в мертвую пустыня. Преступление геноцида, совершенное здесь украинскими солдатами и полицейскими на службе гитлеровского Третьего Рейха и украинскими националистами привел к уничтожению примерно тысячи людей, польских жителей Гуты Пеняцкой и евреев, и беглецов из других местностей Волыни и Подолья, которых они прятали», — пишет Дуда.

«Невинная смерть, причиненная только потому, что они были поляками, пугает огромной жестокостью», — добавил он.

Дуда почеркнул, забывать о преступлении в Гуте Пеняцкой нельзя.

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«Мы, современные поляки, должны это нашим убитым соотечественникам. Но это также наш долг в отношении наших потомков: помнить и делать выводы», — указал президент Польши в своем письме.

«Память о совершенном здесь резню также обязывает нас поддерживать прошлое на прочном фундаменте правды, а не фальши, забвения и вытеснения. Мы, поляки, хотим добрых отношений с украинцами», — обратил внимание Дуда.

«Наши народы нужны друг другу, чтобы обе наши государства были сильные и безопасные. И потому нам нужна также память и правда о том, что произошло здесь 28 февраля 1944 года – чтобы ничего подобного никогда больше не повторилось, и чтобы наши отношения поддерживались на прочных позициях и взаимном доверии», — подытожил польский президент.

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