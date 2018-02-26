26 февраля 2014 года переодетые российские военные, которые впоследствии захватывали Крым, участвовали в митинге под Верховной Радой полуострова.

Об этом заявил прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов, передает пресс-служба ведомства, информирует svodka.net.

Отмечается, что прокуратура поминутно установила события, которые происходили в день митинга, а также потерпевших, сотрудников правоохранительных органов и их руководство, которые должны были обеспечить охрану.

«Немаловажным фактом является то, что с стороны пророссийских активистов, которые стояли с лозунгами отсоединения полуострова от Украины, были переодетые военные регулярных войск Российской Федерации, которые в дальнейшем активно участвовали в захвате аэропортов, административных зданий и воинских частей», – заявил прокурор.

Он добавил, что на митинге за территориальную целостность Украины присутствовали кубанские казаки.

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«Замечу, что обе категории этих лиц не имеют никакого отношения к волеизъявлению населения полуострова», – подчеркнул Мамедов.

По словам прокурора, следователи установили, что на мобильные телефоны нынешнего «главы Крыма» Сергея Аксенова постоянно звонили абоненты РФ 26 февраля 2014 года. Также, троим руководителям правоохранительных органов сообщено о подозрении в служебной халатности с тяжелыми последствиями. Их объявили в розыск.

Так, по версии следствия, вследствие халатного отношения этих людей к обеспечению общественного порядка во время митинга произошли столкновения между сторонами, в результате чего 16 человек получили травмы и 2 человека погибли. Имена не уточняются.

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