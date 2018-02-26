На украинский рынок до конца 2018 года, помимо долгожданного лоукостера Ryanair, зайдут еще две бюджетные авиакомпании.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире «5 канала», информирует svodka.net.

«Еще как минимум две авиакомпании до конца года. С одной я уже уверен на 90%, с другой компанией – еще 50 на 50», – рассказал министр.

Ранее ирландский лоукостер Ryanair подтвердил информацию о начале полетов в Украину осенью 2018 года.

Как известно, полеты Ryanair будут осуществляться из аэропортов «Львов» и «Борисполь». Однако сами направления полетов еще не известны.

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