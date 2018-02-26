Руководитель украинского проекта по строительству Hyperloop — HypeUA Александр Озеран озвучил приблизительную цену строительства тестовой площадки в Днепре.

Стала известна предварительная тестовой площадки для Hyperloop в Днепре.

Напомним, Украина в следующем году может начать строительство тестовой площадки для внедрения в Украине сверхскоростного сообщения типа Hyperloop за средства частных инвесторов, информирует svodka.net.

Об этом он рассказал в интервью «Громадському радіо». «Это как раз сейчас считается. Но это не такие большие деньги. Сейчас на европейском континенте один км пути стоит 40 млн долларов. Если мы говорим о Hyperloop, то это от 11 до 17 млн долларов. Тестовая площадка — это полкилометра, то есть не такие значительные деньги», — отметил он.

Украина в следующем году может начать строительство тестовой площадки в городе Днепр для внедрения в Украине сверхскоростного сообщения типа Hyperloop за средства частных инвесторов.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, реализация данного проекта разделена на три этапа: в этом году должна быть завершена экспертная оценка проекта Академией наук; на втором, ориентировочно в следующем году, планируется начать строительство тестовой площадки в Днепре за средства инвесторов, которое продлится до двух лет. На третьем этапе – промышленное строительство.

Омелян сообщил, что проект будет реализован при участии Академии наук, ракетостроительного предприятия «Южмаш», госконцерна «Укроборонпром», компании «Интерпайп», Каховского завода электросварочного оборудования и других. Кроме того, как сообщил министр, в строительстве украинской площадки активное участие примет компания, которая занимается строительством Hyperloop в Мексике.

Hyperloop — это разработанная Илоном Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превосходить 600 километров в час.

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