По факту гибели Марины Меньшиковой начато расследование. Как сообщалось ранее, женщину обнаружили повешенной 26 февраля в камере следственного изолятора Днепра.

Тело женщнины обнаружил охранник. Вместе с Меньшиковой в камере находились еще две женщины, однако они утверждают, что крепко спали и ничего не слышали, информирует svodka.net.

В Управлении исполнения наказаний уверены, что произошедшее было самоубийством.

«Версию убийства мы на данный момент не рассматриваем, так как телесных повреждений на ней не было выявлено. Она в депрессии не находилась, пребывала в трехместной камере, где находились еще две подследовательные, с которыми у нее никаких конфликтов не было», — заявил Вадим Кныш, руководитель управления пробации межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста.

Под арестом она пребывала месяц: суд решил взять ее под стражу, так как женщина часто сбегала от следствия. Ей грозило до семи лет лишения свободы за удар молотком атошника по голове в театре Днепра.

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Ветеран АТО, на которого Марина Меньшикова набросилась с молотком в театре, говорит, что такого финала дела не ожидал. «Может потому, что ее все бросили — родня ее бросила, страна, за которую она боролась «Московия» тоже бросила», — предполагает ветеран.

В октябре 2016 года в Оперном театре Днепра произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила молотком бывшего военнослужащего: стороны поспорили из-за военной формы в театре. Позже от следствия она скрывалась в Крыму, однако принудительно была отправлена назад Российской Федерацией.

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