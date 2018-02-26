В посольстве США в Украине заявляют, что никогда не признают аннексии Крыма, и всегда будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

«В этот день (26 февраля) четыре года назад Россия силой захватила крымский парламент в Украине. Мы никогда не признаем незаконную аннексию Крыма и непреклонно будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», – говорится в сообщении посольства в Твиттере. В дипломатическом представительстве добавили, что «Крым – это Украина», информирует svodka.net.

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