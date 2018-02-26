Британский астронавт Тим Пик считает, что уже через 20 лет человек сможет сделать свой первый шаг на Марсе.

Британский астронавт Тим Пик заявил, что жители Земли высадятся на Марс примерно через 20 лет, сообщает Independent, информирует svodka.net.

По его словам, недавний удачный запуск Falcon Heavy компанией SpaceX является «очень, очень вдохновляющим».

«Люди на Марсе? Полагаю, это будет в конце 2030-х. Это то, над чем работают государственные космические ведомства и Международная группа по исследованию космоса», – сказал Пик.

При этом коммерческие проекты в духе инициатив Илона Маска могут приблизить это событие, считает астронавт.

Читайте: Пропавший в космосе астронавт вернулся живым через 27 лет

Напомним, ранее NASA завершило отбор кандидатов для подготовки полетов на Марс. В отобранную группу вошли 12 человек.

Хокинг: Людям необходимо покинуть Землю.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира