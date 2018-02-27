Оккупанты вели огонь на Луганском и Донецком направлениях из 120-мм минометов, запрещенных Минскими соглашениями.

Сводка Пресс-центр штаба АТО за 26 февраля 2018 года, информирует svodka.net.

За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдается дальнейшая активность российско-оккупационных войск. Агрессор продолжает применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, нагло нарушая Минские соглашения.

На Луганском направлении захватчики выпустили более десяти мин калибра 120 мм в сторону наших позиций у Троицкого.

На Донецком направлении враг применил 120-мм минометы в районе Песков. На Приазовье, утром, а затем и в обеденное время, соперник вел огонь по украинским опорным пунктам близко Лебединского. Также, из стрелкового оружия, оккупанты обстреливали защитников Каменки.

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Всего за минувшие сутки по всей линии соприкосновения агрессор провел 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня трое украинских военнослужащих получили ранения.

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