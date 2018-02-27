Бывший премьер-министр Польши Ян Ольшевский в очередной раз раскритиковал обновленный закон об Институте национальной памяти.

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По мнению политика, проблема польско-еврейских отношений является слишком серьезной, чтобы ставить ее в один ряд с польско-украинскими отношениями, информирует svodka.net.

Комментируя культ Степана Бандеры в Украине, Ян Ольшевский отметил, что в Польше национальный герой Украины слишком демонизируется.

«Преступление Степана Бандеры против польского народа было лишь в одном. И те, кто сегодня в Польше с таким желанием говорит о бандеризме, чаще только об этом преступлении забывают. А преступлением этим было организованное в 1934 году покушение на министра внутренних дел полковника Бронислава Перацкого. В соответствующем процессе всех виновных – в том числе Бандеру – приговорили к смертной казни», — сказал прежний премьер Ян Ольшевский.

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Политик добавил, что связывание Степана Бандеры с Волынским преступлением является ошибкой. «Ведь Волынская операция была проведена, когда Бандера находился в заключении у немцев», — напомнил Ольшевский, добавив, что с Волынским преступлением, скорее, необходимо связывать Романа Шухевича, но этот вопрос требует проведения более глубоких исследований.

Ян Ольшевский считает, что такие ошибки, как вписывание Украины в закон об Институте национальной памяти Польши, вытекают из высоких рейтингов правящих политиков, заслоняющих им возможность рационально мыслить и вести реальную твердую политику.

Говоря о значимости Украины для польских интересов, прежний премьер страны отметил, что если бы Украина потеряла свою независимость, под угрозу стала бы также независимость Польши.

6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.

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