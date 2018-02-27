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|Бандера не имеет ничего общего с Волынской трагедией, - экс-премьер Польши
|27.02.2018 07:30
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Бывший премьер-министр Польши Ян Ольшевский в очередной раз раскритиковал обновленный закон об Институте национальной памяти.
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По мнению политика, проблема польско-еврейских отношений является слишком серьезной, чтобы ставить ее в один ряд с польско-украинскими отношениями, информирует svodka.net.
Комментируя культ Степана Бандеры в Украине, Ян Ольшевский отметил, что в Польше национальный герой Украины слишком демонизируется.
«Преступление Степана Бандеры против польского народа было лишь в одном. И те, кто сегодня в Польше с таким желанием говорит о бандеризме, чаще только об этом преступлении забывают. А преступлением этим было организованное в 1934 году покушение на министра внутренних дел полковника Бронислава Перацкого. В соответствующем процессе всех виновных – в том числе Бандеру – приговорили к смертной казни», — сказал прежний премьер Ян Ольшевский.
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Политик добавил, что связывание Степана Бандеры с Волынским преступлением является ошибкой. «Ведь Волынская операция была проведена, когда Бандера находился в заключении у немцев», — напомнил Ольшевский, добавив, что с Волынским преступлением, скорее, необходимо связывать Романа Шухевича, но этот вопрос требует проведения более глубоких исследований.
Ян Ольшевский считает, что такие ошибки, как вписывание Украины в закон об Институте национальной памяти Польши, вытекают из высоких рейтингов правящих политиков, заслоняющих им возможность рационально мыслить и вести реальную твердую политику.
Говоря о значимости Украины для польских интересов, прежний
премьер страны отметил, что если бы Украина потеряла свою
независимость, под угрозу стала бы также независимость
Польши.
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