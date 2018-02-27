13-е место в медальном зачете — это вполне ожидаемый результат России, которая делает ставку не на честную борьбу, а на гибридный спорт.

Завершившиеся Олимпийские игры-2018, как никакие другие, продемонстрировали, что из себя на самом деле представляет российская сборная, когда она не сдобрена мельдонием по самые “не хочу”. Две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград – именно столько сейчас в копилке команды, называвшейся “Олимпийские спортсмены из России”. И то, не факт, что этих наград в копилке станет меньше, ведь тестирование на наличие допинга в крови спортсменов с завершением игр не прекращают, информирует svodka.net.

Но речь не столько о перспективах скромных достижений великой спортивной сверхдержавы, сколько о том, что 17 медалей, это именно то, что собой сегодня представляет российский спорт.

В последний раз на зимних Олимпийских играх РФ достигала высот в далеком 1994 году в Лиллехаммере, когда спортсмены этой страны (а если быть честным – сборная солянка постсовка) заняли первое место в медальном зачете, как по общему количеству, так и по количеству выигранного золота.

Затем начался спад величия, и в 1998 году в Нагано сборная РФ занимала уже 3-е место, с 9 золотыми, 6 серебряными и 3 бронзовыми наградами. В 2002 в Солт-Лейк-Сити это уже было 5-е место с 5 золотыми и 4 серебряными и бронзовыми медалями.

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По-настоящему позорным для России стал 2010 год, когда в Ванкувере она не смогла даже войти в ТОП-10, заняв 11-е место с 3 золотыми, 5 серебряными и 7 бронзовыми наградами.

И вот, после такого уверенного, стабильного пике, в 2014 году в Сочи сборная России занимает первое место по количеству наград. Мельдоний таки творит чудеса! Но, если вычеркнуть 2014-й год из истории Олимпийских игр, то результаты 2018 как нельзя лучше демонстрируют высокодуховную деградацию. Ведь 13-е место в медальном зачете это вполне ожидаемый результат страны, которая делает ставку не на честную борьбу, а на гибридный спорт.

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