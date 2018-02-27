Между Ираном и Израилем в 2019 году может вспыхнуть большая война.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Об этом заявили эксперты после анализа действий этих государств Ближнего Востока. Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.

Так, отмечается, что Иран уже сейчас проявляет в регионе большую активность. Его военные и бойцы из Корпуса стражей исламской революции принимают участие в войне в Сирии. Иран также поддерживает отряды ливанской организации «Хезболла».

При этом в первой половине февраля Иран и Израиль уже столкнулись непосредственно. Авторы статьи напоминают, что израильские военные перехватили над своей территорией иранский беспилотник, после чего по иранским силам израильтянами был нанесен удар. В ответ сирийские ПВО сбили израильский F-16. Если события будут развиваться в сторону эскалации, то, как считают эксперты издания, война между Ираном и Израилем начнется уже в 2019 году.

Читайте: Третью мировую войну могут начать хакеры

По мнению аналитиков, другой причиной начала войны могут стать внутренние проблемы Ирана. Руководство этой страны может пойти на конфликт, чтобы отвлечь собственное население от экономических проблем.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира